München (ots) -Kein Verzicht auf die Prüfungsstandorte Passau und Bayreuth: Die CSU-Fraktion macht sich im Verfassungsausschuss dafür stark, dass das Zweite Juristische Staatsexamen auch weiterhin an allen acht Prüfungsstandorten in Bayern abgelegt werden kann.Derzeit plant das Landesprüfungsamt nur noch die Standorte Nürnberg, München, Bamberg, Regensburg, Augsburg und Würzburg anzubieten. Die CSU-Fraktion will, wie bisher auch, Passau und Bayreuth erhalten.Dazu die rechtspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion Petra Guttenberger:"Wir wollen die bewährten Standorte des Zweiten Staatsexamens erhalten, um bestmögliche Prüfungsbedingungen für unsere Referendarinnen und Referendare auch in Zukunft zu gewährleisten. Wir gehen davon aus, dass wir hier bis zur nächsten Sitzung am 13. Juli die gewünschte Lösung vorliegen haben."