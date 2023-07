Eine Welt voller Luxus und Verwöhnung mit Tausenden von Euro/US-Dollar in Form von Gutscheinen

Zur Inanspruchnahme einer bahnbrechenden Reise leitet der Cleopatra Club eine neue Ära von Kundenvorteilen ein, indem das Potenzial der Blockchain-Technologie mit der Essenz traditioneller Treueprogramme verschmolzen wird.

Dimosthenis Manginas, Founder of The Cleopatra Club (Photo: Business Wire)

Inspiriert durch eines der legendärsten Zeichen aller Zeiten das Symbol für Charme, Stärke und Führerschaft führt der Cleopatra Club einen Lebensstil voller Luxus, Schönheit und Wohlbefinden ein. Bei jeder Mitgliedskarte handelt es sich um einen digitalen Vermögenswert, der den Zugang zu einzigartigen Angeboten und Erfahrungen renommierter globaler Partner bietet.

Der Cleopatra Club geht heute an den Start und seine Mitglieder erhalten ihr Willkommenspaket für den Start am 14.Juli 2023. Im Verlauf der dritten Phase erhalten die Mitglieder nun die Option, ihre Gutscheine an andere Mitglieder direkt mithilfe des TLC-Marktplatzes veräußern zu können. Dieses einzigartige Attribut wird nicht nur den Wert der Treuekarten erhöhen, sondern auch zur Flexibilität aller Mitglieder beitragen, um die Gutscheine monetarisieren zu können, indem die Vorteile vergrößert werden, die sich aus der Nutzung der Plattform ergeben.

Dimosthenis Manginas, Gründer von Cleopatra, erläutere: "Unser Vision besteht darin, die Welt des Treueclubs in das digitale Zeitalter zu hieven. Mit Cleopatra erschaffen wir den ersten einer Reihe thematischer Clubs, die entwickelt wurden, um die Art und Weise zu verändern, in der die Welt mit Treuekarten interagiert. Durch Nutzung unserer innovativen Gains-for-All-Plattform wird Sie diese Luxuserfahrung in eine neue Dimension führen."

Dr. John Anastasatos, ein berühmter Schönheitschirurg aus Beverly Hills (Kalifornien) ist eines der ersten Mitglieder des Cleopatra Clubs: "Die Cleopatra Plattform verkörpert ein neues Paradebeispiel für Luxus und Exklusivität. Ich bin hocherfreut, ankündigen zu dürfen, dass ich eine exklusive Ermäßigung für meine kosmetischen OP-Leistungen für die ersten 1.000 Mitglieder zur Verfügung stellen kann, die Cleopatra beitreten."

Die Vorverkaufsaktivitäten für den Cleopatra Club haben soeben begonnen und bieten nun die Chance, sich einen Platz im Rahmen dieses Game-Changer-Treueprogramms sichern zu können. Weitere Informationen über die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft von Cleopatra finden Sie unter https://thecleopatra.club.

"Token Loyalty Card DMCC" ist ein Vorreiter für blockchain-basierte Treueprogramme, die einen sicheren und transparenten Zugang zu vielseitigen Vorteilen durch Tokenisierungen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://thetlc.club.

Contacts:

Michael Grabner

media@thetlc.club