DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Schwergewichte stabilisieren

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Mittwoch im Einklang mit den Nachbarbörsen in Europa nach unten gegangen. Allerdings fiel das Minus in Zürich sehr moderat aus. Dank stabiler Kurse der Indexschwergewichte schnitt der SMI europaweit fast am besten ab. Etwas auf die Stimmung drückte ein deutlich gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im für die Weltkonjunktur wichtigen China.

Der SMI verlor lediglich 0,2 Prozent auf 11.194 Punkte, während beispielsweise der deutsche DAX um 0,7 Prozent nachgab. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 16,07 (Dienstag: 11,51) Millionen Aktien.

An der Spitze rangierten die als defensiv und weniger konjunkturempfindlich geltenden Schwergewichte Roche (+0,7%), Novartis (+0,2%) und Nestle (-0,1%). Die ebenfalls als defensiv geltende Swisscom-Aktie legte um 0,3 Prozent zu.

Am Ende fanden sich unter anderem Aktien der Versicherer, die auch europaweit auffallend schwach im Markt lagen, ohne dass Händler dazu eine konkrete Erklärung parat hatten. Swiss Re büßten 1,1 Prozent ein, ebenso Zurich Insurance. Tagesverlierer waren Geberit mit einem Minus von 1,7 Prozent.

Nach den enttäuschenden Konjunkturdaten aus China büßten Richemont 0,9 und in der zweiten Reihe Swatch 1,5 Prozent ein. Das Luxusgüterunternehmen und der Uhrenhersteller machen einen Großteil ihrer Umsätze in China.

July 05, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)

