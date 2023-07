Die legendäre Sportliga nimmt mit der Einführung ihrer eigenen virtuellen Welt weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Einbindung der Fans ein und ist damit die erste Profiliga mit einer eigenen virtuellen Welt, in der die Fans aus aller Welt zusammenkommen

Der virtuelle MLB-Ballpark wird Teil des M²-Netzwerks und ermöglicht es der ältesten Sportliga, mit Formaten und neuen Inhalten zu experimentieren und eine engere Verbindung zwischen Spielern und Fans zu schaffen

Die Eröffnungsveranstaltung wird am 8. Juli als Watch Party im Rahmen eines Live-Wettbewerbs mit Prominenten und ehemaligen Star-Spielern stattfinden und ist die erste von mehreren für 2023 geplanten Veranstaltungen

Improbable gab heute die Entwicklung des neuen virtuellen Ballparks der Major League Baseball bekannt. Der virtuelle Ballpark der MLB, der auf der Morpheus-Technologie von Improbable basiert und innerhalb des M²-Netzwerks entwickelt wurde, wird Baseball-Fans die Möglichkeit bieten, sich an einem zentralen Ort zu versammeln und zu interagieren. Er ermöglicht die volle Größe von Baseball-Spielen und stellt somit den ersten Dienst dar, der derart große interaktive Sporterlebnisse ermöglicht.

Der virtuelle MLB-Ballpark wurde entwickelt, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen und erlaubt es den Baseball-Fans, sich direkt über MLB.com zu verbinden und gemeinsam Spiele zu erleben, wofür sie nur eine Internetverbindung benötigen.

"Die MLB hat sich immer wieder als Vordenker und Wegbereiter für den Einsatz digitaler Technologie zur Verbesserung der Fanbindung hervorgetan", so Lincoln Wallen, CTO von Improbable. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der MLB, um Baseball-Fans weltweit in ihren eigenen virtuellen Park zu holen, ihre Leidenschaft für Baseball zu fördern und den Sport auf authentische Weise zu feiern".

"Da wir das Fan-Erlebnis in der MLB durch innovative Technologien weiter verbessern und in den Vordergrund stellen, wird dieser neue virtuelle Ballpark ein großartiges Testgelände für die Liga und unsere Fans weltweit werden," so Kenny Gersh, MLB Executive Vice President, Media Business Development. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Improbable konnten wir das, was Baseball-Fans an ihren einzigartigen Ballpark-Erlebnissen kennen und lieben, mit einer zugänglichen, virtuellen Welt verbinden. Nicht jeder hat die Möglichkeit, Spiele der Major League zu besuchen oder ein Ballpark-Erlebnis der Major League zu erleben. Doch jetzt können wir jedem, der eine Internetverbindung hat, diese Möglichkeit bieten, egal wo er sich befindet

Herman Narula, Gründer und CEO von Improbable, erklärte: "Sport und Kultur nehmen eine immer größere Vorreiterrolle bei der Entwicklung attraktiver Anwendungsmöglichkeiten für virtuelle Welten und das Metaversum ein, da sie sowohl über die nötige Erfahrung bei der Schaffung fesselnder Erlebnisse als auch über ein tiefes Verständnis für die Erwartungen und Trends ihrer Communities verfügen. Die Entwicklung eines virtuellen Ballparks für die MLB, die traditionsreichste Profisportliga der Welt, erfüllt uns bei Improbable mit großem Stolz. Wir sind außerdem der festen Überzeugung, dass der M²-Ansatz in Bezug auf Inhaberschaft und Interoperabilität noch umfassendere Erlebnisse und effizientere Formate ermöglichen wird. Marken werden dadurch in der Lage sein, ihre Welten eigenständig zu erschaffen und zu betreiben und anspruchsvolle digitale Assets zu erstellen und zu verkaufen, während die Ersteller von Inhalten von der Möglichkeit profitieren, ihre Kreationen in verschiedenen virtuellen Umgebungen zu teilen.

Der virtuelle Ballpark der MLB wird von der branchenführenden Skalierung, Bandbreite und dem Rendering profitieren, die Morpheus bereitstellt. Weitere Funktionen umfassen die Unterstützung sozialer Verbindungen zwischen Verbrauchern mit natürlichem Voice-Chat, Baseball-bezogene Unterhaltungsangebote, Ein-Klick-Einstieg von jedem Gerät aus über Cloud-Streaming und erweiterte Interoperabilität mit anderen Metaversen innerhalb von M².

Über Improbable

Improbable ist ein Metaverse-Technologieunternehmen, das seit über einem Jahrzehnt eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung virtueller Welten für Gaming- und Unterhaltungsunternehmen oder öffentliche Einrichtungen einnimmt. Wir sind der festen Überzeugung, dass das Metaverse Gemeinschaften die Möglichkeit bietet, sich in größerem Umfang zu vernetzen und auszutauschen, und dass es positive soziale, wirtschaftliche und politische Auswirkungen auf die reale Welt haben kann.

