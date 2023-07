Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Hikvision hat seinen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbericht (ESG-Bericht) 2022 veröffentlicht, der das Engagement des Unternehmens für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und seine kontinuierlichen Bemühungen zur Schaffung sozialer Werte zeigt. Der Bericht hebt die bedeutenden Fortschritte hervor, die Hikvision in verschiedenen ESG-Bereichen erzielt hat, darunter Integrität und Compliance, kohlenstoffarme Entwicklung und die Förderung harmonischer Beziehungen zu Mitarbeitern, Partnern und Gemeinschaften."Bei Hikvision setzen wir uns dafür ein, soziale Verantwortung, Ethik und Umweltschutz in unseren Betrieben zu wahren. Wir bewerten und passen unsere Abläufe kontinuierlich an, um sicherzustellen, dass wir das Richtige tun und die Dinge richtig machen. Unsere engagierten Ingenieure sind bestrebt, Technologien zu entwickeln, die die öffentliche Sicherheit, das Verkehrsmanagement und die betriebliche Effizienz verbessern. Diese Bemühungen betonen unser starkes Engagement für die ESG-Missionen", sagte Huang Fanghong, Chief Compliance Officer und Senior Vize Präsident von Hikvision.Technologie für eine bessere WeltHikvision erkennt das transformative Potenzial der Technologie zur Schaffung einer besseren Welt und nutzt seine fortschrittlichen AIoT-Fähigkeiten, um positive Veränderungen voranzutreiben und in verschiedenen Branchen erhebliche Auswirkungen zu erzielen und das Leben der Menschen erheblich zu verbessern.Der ESG-Bericht 2022 von Hikvision beschreibt die wichtigsten Kategorien des vom Unternehmen geschaffenen sozialen Werts. Durch innovative Lösungen und Produkte unterstützt Hikvision gefährdete Gruppen und fördert die digitale Transformation der städtischen und ländlichen Verwaltung, des Verkehrsmanagements und der kommunalen Dienste. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine technologischen Fähigkeiten erweitert, um das harmonische Zusammenleben von Mensch und Natur zu fördern.Soziale Verantwortung und nachhaltige Entwicklung sind mittlerweile tief in den Geschäftspraktiken von Hikvision verankert. Durch die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten und Industriepartnern ist Hikvision bestrebt, das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen, um die Welt zum Besseren zu verändern.CO2-armer Betrieb und umweltfreundliche EntwicklungHikvision hat eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung in sein ESG-Managementkonzept integriert. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen seinen CO2-Neutralitätsentwurf fertiggestellt und die ISO14064-Zertifizierung für die Bilanzierung und Verifizierung von Treibhausgasen erhalten. Diese angesehene Zertifizierung fokussiert sich auf die Quantifizierung und Überprüfung von Treibhausgasemissionen und bietet Organisationen einen robusten Rahmen für die Entwicklung von Treibhausgasinventaren und politischen Entscheidungsträgern für die Entwicklung wirksamer Klimawandel Initiativen.Das Unternehmen verbessert kontinuierlich sein Umweltmanagementsystem, fördert umweltfreundliche Produktions- und Betriebsprozesse und setzt Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung von Emissionen um. Im vergangenen Jahr kaufte Hikvision 32.852 MWh Ökostrom und 4.508 MWh Strom aus PhotovoltaikanlagenHikvision investiert erheblich in die Entwicklung innovativer Technologien und Produkte und befähigt und unterstützt alle - vom Kunden bis zum Partner - bei der gemeinsamen Arbeit an einer umweltfreundlicheren Zukunft (https://www.hikvision.com/en/about-us/sustainability/our-green-practices/) hinzuarbeiten. Unterdessen setzt sich das Unternehmen weiterhin dafür ein, seinen ökologischen Fußabdruck in jeder Phase der Produktentwicklung und des Geschäftsbetriebs zu reduzieren - von Material- und Designentscheidungen bis hin zu umweltfreundlicher Herstellung und kohlenstoffarmen Büroparkpraktiken.Weitere Verbesserung des Compliance-ÖkosystemsHikvision verbessert weiterhin sein Compliance-System, um ein breites Spektrum an Themen und Aktivitäten abzudecken. Das Unternehmen hat Experten aus den Bereichen internationale Politik und Beziehungen, Unternehmensführung, Cybersicherheit, Datenschutz und Menschenrechte eingeladen, um das Managementteam mit professionellen Einblicken und Ratschlägen zu unterstützen. Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, das Compliance-Bewusstsein seiner Mitarbeiter zu schärfen und die Einhaltung seiner Compliance-Praktiken zu fördern.Seit 2022 ist Hikvision Gastgeber der Global ESG Conferences (https://www.hikvision.com/en/about-us/sustainability/hikvision-global-esg-conferences/), um wichtige ESG-Themen und -Prioritäten zu diskutieren und den Stakeholdern ein Forum zu bieten, um tiefere Einblicke in die internationale Landschaft zu gewinnen, in der das Unternehmen tätig ist, und in die globale Verantwortung, deren Erfüllung sich Hikvision verschrieben hat. Diese Konferenzen wurden in verschiedenen Ländern und Regionen abgehalten und dienen als Plattform für Mitarbeiter und Partner, um gemeinsam für das soziale Wohlergehen zu sorgen.Weitere Informationen finden Sie in dem 2022 Hikvision ESG-Bericht (https://www.hikvision.com/en/about-us/esg-report/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147070/Hikvision_releases_annual_ESG_report_2022.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2147071/Hikvision_ESG_Key_Performance_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hikvision-veroffentlicht-den-jahrlichen-esg-bericht-2022-301870349.htmlPressekontakt:Eric Xie,Fax: +86 571 89935635,E-Mail: xieqinchuan@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170989/5551208