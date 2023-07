The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.07.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2023



ISIN Name

GB00BYV24996 MEDICA GROUP PLC LS-,002

US68234L4059 ONCOSEC MEDICAL DL-,001

