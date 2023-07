Grenke wird durch starkes Neukundengeschäft deutlich profitabler. Russischer Staatskonzern Gazprom verklagt die Deutsche Bank und die Commerzbank auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Was ist dran an den Forderungen?Konkret handelt es sich bei dem Kläger um das russische Gemeinschaftsunternehmen RusKhimAlyan an den Gazprom ein Großteil der Unternehmensanteile hält. Das Unternehmen fordert von der Deutschen Bank (DE0005140008) und der Commerzbank (DE000CBK1001) insgesamt eine Schadenersatzzahlung von umgerechnet 318 Millionen Euro. Die Klage wurde in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...