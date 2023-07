DJ PTA-Adhoc: Softline AG: Vereinbarung mit dem Hauptaktionär NOVENTIQ Holdings plc über die Gewährung einer Kreditrahhmens

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leipzig (pta/05.07.2023/21:58) - Leipzig, 05.07.2023: Die Softline AG mit Sitz in Leipzig hat heute mit ihrer Großaktionärin NOVENTIQ Holdings plc einen Vertrag über die Gewährung eines Kreditrahmens an die Softline AG abgeschlossen. Mit diesem Kreditrahmen in Höhe von bis zu EUR 2,7 Mio. ist nach der aktuellen Liquiditätsplanung die mittelfristige Finanzierung der Gesellschaft gesichert. Die Großaktionärin und die Softline AG haben sich als Bedingung für die Einräumung des Kreditrahmens darauf verständigt, dass die Softline AG mit Unterstützung externer Berater ein Konzept für eine Restrukturierung der Gesellschaft erarbeitet. Die Gesellschaft befindet sich hierzu bereits in Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten. Nach vorläufigen Erwägungen muss damit gerechnet werden, dass eine solche Restrukturierung auch wesentliche Änderungen im Eigenkapital umfassen kann, insbesondere auch eine Kapitalherabsetzung (auf Null) und die Zufuhr neuen Eigenkapitals sowie auch eine Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Softline AG in den Freiverkehr der Börse München. Die aktuelle Unterstützung durch die Großaktionärin mittels Kreditrahmen ermöglicht es der Gesellschaft, den operativen Geschäftsbetrieb ohne Beeinträchtigungen weiter zu führen.

(Ende)

Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: investors@softline-group.com Website: www.softline-group.de

ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2023 15:58 ET (19:58 GMT)