Die Aktie von Meta ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Das Papier gewinnt am heutigen Mittwoch erneut 3,5 Prozent auf 295,96 Dollar und ist damit der derzeit stärkste Wert des Tages im Nasdaq 100. Am morgigen Donnerstag wird mit Spannung der Start der neuen App Threads erwartet - vorerst allerdings nur in den USA.Elon Musks Twitter bekommt am Donnerstag seinen potenziell stärksten Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta bringt die App Threads mit ähnlicher Funktionsweise heraus. Der Start in den ...

