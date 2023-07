EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Redcare Pharmacy N.V. verzeichnet ein sehr erfolgreiches Quartal mit einer weiteren Beschleunigung des Umsatzwachstums. Konzernumsatz wächst im zweiten Quartal um 47% auf EUR 421 Mio.

Wachstum von 34% im ersten Halbjahr, Umsatz bei EUR 793 Mio.

Ohne MediService AG (Transaktion mit Galenica AG, abgeschlossen Mitte Mai) stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 26% auf EUR 361 Mio. und seit Jahresbeginn um 24% auf EUR 733 Mio. dank eines starken organischen Wachstums in allen sieben Vertriebsländern von Redcare Pharmacy.

Der Wachstumstrend bei den Non-Rx-Umsätzen hat sich weiter beschleunigt: 27% im zweiten Quartal (auf EUR 324 Mio.) und 25% im ersten Halbjahr (auf EUR 661 Mio.).

10-Millionen-Marke bei den aktiven Kund:innen überschritten; plus 0,4 Mio. im zweiten Quartal, 0,8 Mio. seit Jahresbeginn und 1,5 Mio. gegenüber Vorjahr auf nun 10,1 Mio.

Anhaltend hohe Kundenzufriedenheit (NPS von über 70). Sevenum, die Niederlande, 6. Juli 2023. Die unter neuer Marke firmierende Redcare Pharmacy N.V. (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.) hat heute vorläufige und ungeprüfte Umsatzdaten für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Konzernumsatz von Redcare Pharmacy stieg im Vorjahresvergleich um 46,5% auf EUR 421 Millionen (Q2 2022: EUR 287 Millionen). Non-Rx-Umsätze erreichten im zweiten Quartal EUR 324 Millionen, ein Plus von 27,2% gegenüber EUR 254 Millionen im zweiten Quartal 2022. Damit hat sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal (22,8%) nochmals beschleunigt. Im ersten Halbjahr liegt das Wachstum des Non-Rx-Umsatzes der Gruppe bei 25%. Seit 2018 konnte Redcare Pharmacy in jedem Quartal ein zweistelliges Non-Rx-Umsatzwachstum verzeichnen. Die Zahl der aktiven Kund:innen stieg im zweiten Quartal um 0,4 Millionen von 9,7 Millionen in Q1 2023 auf nun 10,1 Millionen (Q2 2022: 8,6 Millionen). Der Net Promoter Score (NPS), ein Indikator für die Kundenzufriedenheit, blieb im abgelaufenen Quartal auf einem hohen Niveau von 71. Stephan Weber, CCO und stellvertretender CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Zuspruch für unsere Angebote und Dienstleistungen in allen sieben Märkten, in denen wir derzeit aktiv sind. Wir konzentrieren uns konsequent auf unsere Strategie, die One-Stop-Pharmacy der Zukunft zu weiterzuentwickeln. Dabei wachsen wir seit vielen Jahren kontinuierlich. Darüber hinaus haben wir im zurückliegenden Quartal den Meilenstein von 10 Millionen aktiven Kund:innen überschritten." Im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, stieg der Umsatz um 52% auf EUR 335 Millionen (Q2 2022: EUR 220 Millionen), wobei der Umsatz mit verschreibungsfreien Medikamenten um 26,8% auf EUR 238 Millionen (Q2 2022: EUR 188 Millionen) zulegte. Mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) erzielte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von EUR 97 Millionen, ein Plus von EUR 64 Millionen oder 196,5% gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um den Anteil von MediService betrug der Rx-Umsatz im zweiten Quartal EUR 37 Millionen, was einer Steigerung von 12,8% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Galenica AG und Redcare Pharmacy N.V. (ehemals Shop Apotheke Europe N.V.) gaben im März 2023 eine strategische Partnerschaft bekannt, welche die Schweizer Aktivitäten von Redcare Pharmacy und den Geschäftsbereich MediService von Galenica umfasst. Seit der Genehmigung der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden Mitte Mai sind die Geschäftszahlen von MediService in der konsolidierten Konzernrechnung von Redcare Pharmacy enthalten. MediService verkauft zurzeit ausschließlich rezeptpflichtige Medikamente (Rx). Aus heutiger Sicht erwartet MediService für den Zeitraum von Mitte Mai bis Ende 2023 einen Umsatz von rund EUR 300 Millionen, der in den konsolidierten Zahlen von Redcare Pharmacy erfasst und ausgewiesen wird. Das Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) steigerte seine Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 28,5% auf EUR 86 Millionen (EUR 67 Millionen in Q2 2022). Für das erste Halbjahr liegt das Wachstum im Segment International bei 23,4%. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das zweite Quartal 2023 am 1. August 2023 veröffentlichen. Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Ansprechpartner Presse: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



