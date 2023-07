SIKA ÜBERNIMMT STARKEN PLAYER IM US-BERGBAUSEKTOR

Sika übernimmt Thiessen Team USA, einen Hersteller von Spritzbeton- und Mörtelprodukten für den amerikanischen Bergbausektor. Das Unternehmen beliefert Bergbaufirmen im Westen der USA, die unter anderem die wachsende E-Autobranche mit kritischen Mineralien versorgen. Die Akquisition wird erhebliches Cross-Selling-Potenzial bieten und Sikas Expansion im amerikanischen Bergbausektor stärken.

Thiessen ist ein Familienunternehmen, dessen Spritzbeton- und Mörtellösungen den Bergbaubetrieben im amerikanischen Westen Effizienzsteigerungen ermöglichen. Thiessen unterhält langjährige, exzellente Beziehungen zu Grosskunden im Bergbau. Das Unternehmen wird für die hervorragende Qualität seiner Produkte, seinen praxisorientierten technischen Support und kurze Reaktionszeiten geschätzt. Es besitzt zwei strategisch gut positionierte Fabriken in der Nähe grosser Minen im Westen der USA, wo unter anderem wichtige Rohstoffe für die Batterieherstellung gefördert werden. Mit den zunehmenden Investitionen in die Produktion von Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nach diesen kritischen Mineralien zukünftig stark steigen.

Die wachsenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit des Bergbaus bedeuten ein grosses Potenzial für die robusten Lösungen von Sika. Eine bahnbrechende Entwicklung ist die einzigartige Sika Technologie zur Herstellung von zementfreiem Beton. Diese wird bereits für die Schachtverfüllung in der weltweit grössten Eisenerzmine in Schweden eingesetzt und nun auch auf dem amerikanischen Kontinent eingeführt. Sika verfügt über eine starke Präsenz in der Bergbauindustrie in Lateinamerika und Kanada, die durch die Übernahme der King Packaged Materials Company im Jahr 2019 deutlich ausgebaut wurde. Ähnlich positiv wird sich der Erwerb von Thiessen auf den Zugang von Sika zu Bergbauprojekten in den USA auswirken. Sika Produkte wie strukturelle Fasern, Spritzbetonbeschleuniger und Verfüllmörtel werden künftig das Angebot von Thiessen ergänzen und helfen, die Marktdurchdringung weiter voranzutreiben.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: «Die Übernahme von Thiessen unterstützt unsere Expansion im interessanten Bergbaugeschäft in den USA und verschafft Sika in ganz Amerika eine grössere Präsenz in diesem Sektor. Durch die höchst komplementären Lösungen von Sika und Thiessen ergeben sich umfangreiche Cross-Selling-Möglichkeiten bei Neu- und Bestandskunden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und heissen die Mitarbeitenden von Thiessen im Sika Team herzlich willkommen.»



