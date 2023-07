NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit erwartet Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie negative Kurstreiber von den anstehenden Zweitquartalszahlen. Wie sie erläuterte, lägen ihre Schätzungen für den Vorsteuergewinn unter dem Analystenkonsens, der von der Bank selbst ermittelt wurde. Die Einstufung der Aktie beließ sie auf "Neutral", das Kursziel aber senkte sie von 69 auf 68 Euro./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 00:15 / BST

FR0000131104