Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat zur Wochenmitte deutlich Federn gelassen. Der ATX büßte am Mittwoch 1,50 Prozent ein bei 3.158,00 Punkten. Der Handel verlief zunächst impulsarm, nachdem am Vortag an den US-Börsen feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden hatte. Nachdem die Wall Street schwächer in den Tag gestartet war, ging es auch in Wien verstärkt nach unten. Der breitere ATX Prime gab um 1,43 Prozent auf 1.599,24 Zähler nach. Die Aktien des Mautausrüsters Kapsch TrafficCom haben gestern Mittwoch im späten Handel kräftig zugelegt. Die Aktien verteuerten sich zu Handelsschluss um satte 19,2 Prozent auf 13,65 Euro je Titel. Die AutoTicket GmbH, an der die Kapsch die Hälfte der Anteile ...

