Berlin (ots) -Auch im letzten Jahr hat sich die Ernährungslage in Ländern des globalen Südens durch Inflation, hohe Energie- und Lebensmittelpreise sowie einen Krieg in Europa weiter verschlechtert. Das hat zu neuen Konflikten in vielen Ländern geführt, die durch die Auswirkungen des Klimawandels noch verschärft werden.Präsidentin Marlehn Thieme und Generalsekretär Mathias Mogge berichten über die Entwicklung privater Spenden, analysieren die aktuellen UN-Hungerzahlen und sprechen über die Rolle der Agenda 2030 angesichts der globalen Herausforderungen.13. Juli 2023, 10.00 UhrTeilnehmende:Marlehn Thieme, Präsidentin WelthungerhilfeMathias Mogge, Generalsekretär WelthungerhilfeDie Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für "Zero Hunger bis 2030". Seit ihrer Gründung wurden mehr als 10.895 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 4,46 Milliarden Euro gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen.