Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Überwiegend enttäuschende Einkaufsmanagerindices in Europa haben gestern die konjunkturellen Sorgen wieder größer werden lassen und mithin die Zinserwartungen phasenweise gedämpft, so die Analysten der Helaba.Solide US-Kfz-Verkaufszahlen und ein FOMC-Protokoll, das auf das Risiko von mehr Zinserhöhungen hingewiesen habe, hätten dann aber für Druck sowohl auf den Euro als auch am Rentenmarkt und bei den Aktiennotierungen gesorgt. ...

