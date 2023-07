DJ PTA-Adhoc: ALBA SE: Hauptaktionärin stoppt Prozess zur Veräußerung ihrer Beteiligung an der ALBA SE

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta/06.07.2023/10:12) - Köln,6. Juli 2023 - Die ALBA SE (ISIN DE0006209901) wurde von ihrer Hauptaktionärin, der ALBA Europe Holding plc & Co. KG, die insgesamt 93,48 % der Aktien der ALBA SE hält (Stand: 31. Dezember 2022), darüber informiert, dass diese den Prozess für eine mögliche Veräußerung von Aktien an der ALBA SE zur Hereinnahme eines strategischen Investors stoppt. Am 9. März 2022 hatte die ALBA Europe Holding plc & Co. KG der ALBA SE mitgeteilt, dass die ALBA Europe Holding plc & Co. KG einen Investor suche, der zumindest eine Mehrheitsbeteiligung an der ALBA SE übernehme. Der ALBA SE wurde nun am heutigen Tag von der ALBA Europe Holding plc & Co KG mitgeteilt, dass dieser Prozess aufgrund einer geänderten strategischen Bewertung des von der ALBA SE-Gruppe betriebenen Bereichs Stahl- und Metall-Recycling nicht fortgesetzt werde.

Der Verwaltungsrat

