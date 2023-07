Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) wegen der Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden eine schwächere Entwicklung verzeichnet und die Umsatz- und Ertragsziele für 2023 reduziert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle das Umsatzwachstum nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen (zuvor: Wachstums von 6 bis 8 Prozent). Analog dazu habe das Management auch die Ergebnis-Guidance reduziert. Demnach werde eine EBIT-Marge von 5 bis 7 Prozent (zuvor: 9 bis 10 Prozent) erwartet. Dies liege einerseits am niedrigeren Umsatzniveau, andererseits hänge dies mit der notwendigen Anpassung der Kostenstruktur zusammen. Rund 1,5 Prozent der EBIT-Marge entfalle dabei auf die Restrukturierung und Fokussierung bei einer Beratungsgesellschaft. Als Resultat der Umstrukturierung müsse eine weitere Firmenwertabschreibung von 4,2 Mio. Euro berücksichtigt werden, die zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung führe. Folglich passe das Analystenteam die Prognosen an die neue Unternehmens-Guidance an. Umsatzseitig werde im Geschäftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen von 72,02 Mio. Euro (zuvor: 75,97 Mio. Euro) gerechnet. In der neuen EBIT-Schätzung kalkuliere GBC mit 0,40 Mio. Euro (zuvor: 7,60 Mio. Euro). Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 8,60 Euro (zuvor: 9,35 Euro) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



