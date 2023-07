EQS-News: Ambari Brands Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

AMBARI BRANDS LEITET DIE ENTWICKLUNG DER KI-GESTÜTZTEN SCHÖNHEITSSOFTWARE & -APP "SCARLETT" EIN Vancouver, British Columbia, den 4. Juli 2023 - Ambari Brands Inc. ("Ambari" oder das "Unternehmen") (CSE: AMB, OTC: AMBBF, FRA: Y92) gibt die Einleitung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Schaffung einer KI-gestützten Schönheitssoftware und -app namens "Scarlett" bekannt. Ziel der Software ist es, hochmoderne KI-Technologie einzusetzen, um personalisierte Erfahrungen im Kosmetikbereich zu optimieren. Diese neue Entwicklung wird auch über die URL: www.ambari.ai unterstützt werden. Für private Anwender wird Scarlett in Form einer App verfügbar sein, die eine Reihe von Funktionsmerkmalen anbietet. Die KI-gestützte Funktion zur Farbtypbestimmung analysiert die Hauttöne und -untertöne und gibt Empfehlungen für Foundation-, Rouge-, Lippenstift- und Lidschattentöne ab. Mit der Funktion von Scarlett zum virtuellen Ausprobieren des Makeups werden die Anwender*innen auch in der Lage sein, unter Einsatz ihrer Smartphones verschiedene Makeup- und Farbtöne in Echtzeit auszuprobieren. Darüber hinaus analysiert der personalisierte Skincare Assistant von Scarlett Nahaufnahmen der Gesichter der Anwender*innen, um maßgeschneiderte Vorschläge für Hautpflegeprodukte zu unterbreiten und ihnen dabei zu helfen, die für ihre Haut gewünschten Ziele zu erreichen. Für B2B-Anwendungen wird die KI-gestützte Software von Scarlett zur Makeup-Auswahl Kosmetikgeschäften zwei attraktive Lösungen bieten: Die auf Tablets und iPads aufgespielte Software wird eine intuitive Benutzeroberfläche für das Personal von Kosmetikgeschäften bieten, um Kund*innen bei der Auswahl von Makeup-Produkten zu unterstützen. Sie wird Möglichkeiten zum virtuellen Ausprobieren beinhalten, die es den Kund*innen erlauben, verschiedene Makeup-Looks zu visualisieren, bevor sie einen Kauf tätigen. Die Software wird zudem die Vorlieben der Kund*innen analysieren und Empfehlungen für sie abgeben, was den Verkaufsprozess strafft und die Kundenerfahrung verbessert. Mit der Scarlett-B2B-Software werden Kosmetikgeschäfte in der Lage sein, effizienter zu arbeiten, Kosten zu senken und die Erfahrung ihrer Kund*innen zu verbessern. Die Software wird über in Einzelhandelsgeschäften aufgestellte Schönheitskabinen betrieben, wo die Kund*innen eine solche Kabine betreten und eine Hautbewertung durchführen lassen können, die sich auf die KI-Technologie von Scarlett stützt und eine Reihe leistungsstarker Kameras einsetzt. Die Kameras werden die Haut der Kund*innen analysieren und Empfehlungen für Produkte abgeben, die am besten für ihre Haut geeignet sind. Das Unternehmen hofft, dass Scarlett in der Lage sein wird, die Haut der Kund*innen genauer zu analysieren als ein Mensch, da die KI-Technologie des Programms Tausende von Inhaltsstoffen in Tausenden von Produkten innerhalb von Sekunden analysieren und somit das beste Produkt für den/die einzelne/n Anwender*in empfehlen kann. Auf diese Weise könnte sich Scarlett das gesamte im Internet verfügbare Wissen über Schönheit zunutze machen und in eine Empfehlung für die Anwender umsetzen. Nach der Entwicklung und erfolgreichen Realisierung könnte Scarlett den Bedarf an menschlichen Kosmetikberater*innen in Einzelhandelsgeschäften verringern. Laut dem neusten Marktforschungsbericht von InsightAce Analytic wurde der Wert der künstlichen Intelligenz (KI) auf dem weltweiten Schönheits- und Kosmetikmarkt im Jahr 2021 auf 2,70 Mrd. USD beziffert und wird im Jahr 2030 voraussichtlich 13,34 Mrd. USD erreichen, was einem erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 19,7 % während des Zeitraums von 2021 bis 2030 entspricht . Die Entwicklung von Scarlett steht im Einklang mit dem Leitbild des Unternehmens, innovative Lösungen bereitzustellen, die auf die sich entwickelnden Vorlieben der Verbraucher*innen ausgerichtet sind und die Customer Journey im Kosmetikbereich verbessern. Die Anfangsphase des Projekts wird sich darauf konzentrieren, die KI-Algorithmen zu verfeinern, die bei der genauen Farbtypbestimmung, der Optimierung virtueller Makeup-Tests und der Erstellung einer intuitiven Benutzeroberfläche eingesetzt werden. Ambari beabsichtigt während dieses Prozesses mit Branchenfachleuten zusammenzuarbeiten und deren Wissen und Erkenntnisse zu nutzen, um sicherzustellen, dass Scarlett den höchsten Standards in Bezug auf Funktionalität und Nutzererfahrung entspricht. "Wir sind hoch erfreut, uns auf diesen Weg zur Forschung über und Entwicklung von Scarlett begeben zu können. Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Schönheitslösungen glauben wir, dass Scarlett das Potenzial hat, die Art, wie Verbraucher*innen mit Kosmetikprodukten und Hautpflegeroutinen interagieren, zu revolutionieren", erklärte Nisha Grewal, CEO von Ambari. Ambari bleibt weiterhin seinen zentralen Werten der Innovation, des auf den Benutzer zugeschnittenen Designs und der Spitzentechnologie treu. Das Unternehmen geht davon aus, weitere Updates zum Fortschritt von Scarlett bekanntgeben zu können, während diese die Entwicklungsstadien durchläuft. Ambari freut sich außerdem, bekanntgeben zu können, dass es eine Website eingerichtet hat, um diesen Geschäftsbereich des Unternehmen unter www.ambari.ai zu behandeln. Über Ambari Brands Inc. Ambari ist ein Unternehmen, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Schönheitsbranche durch sein auf KI-Technologie beruhendes Produkt "Scarlett" und Produktlinien, die bei den weltweit größten Einzelhandelsgeschäften vertrieben werden, grundlegend zu verändern. Um mehr über Ambari zu erfahren, besuchen Sie www.ambaribeauty.com und www.ambari.ai . Im Namen des Vorstands Nisha Grewal CEO, Corporate Secretary und Director inquiries@ambaribrands.com +1 (424) 284-4022 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich u.a. Aussagen über auf die Zukunft bezogene Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Ziele, Annahmen oder Erwartungen über künftige Performance, einschließlich Aussagen über: die Entwicklung von Scarlett und die Funktionalität der Scarlett-App und -Software; die erwarteten Anwendungen von Scarlett und die Lösungen, welche das Unternehmen hofft, den Anwender/innen anbieten zu können; das erwartete Wachstum bei künstlicher Intelligenz auf dem Schönheits- und Kosmetikmarkt; die Zeitplanung und die Entwicklungsphasen von Scarlett; und das Potenzial von Scarlett, die Art und Weise, wie die Verbraucher*innen mit Schönheitsprodukten und Hautpflegeroutinen interagieren, zu revolutionieren, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit bei den vom Unternehmen bei den Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Angaben in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig erwogen werden und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung vorgenommen, und sofern die anwendbaren Börsengesetze nichts anderes vorschreiben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen. 