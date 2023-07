Unser Musterdepotwert Dino Polska hat am Montag (3.7.) Filialdaten für das 1. Hj. veröffentlicht. In diesem Zeitraum wurden 116 neue Läden eröffnet, was einem Rückgang von 28% im Vergleich zu den 162 Neueröffnungen des Vorjahres entspricht. Ende Juni belief sich die Anzahl Stores auf insgesamt 2?272 (+15%), die Verkaufsfläche erhöhte sich ebenso um 15% auf 894?200 Quadratmeter.Bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen 2022 (vgl. PEM v. 29.3.) kündigte Dino an, die Anzahl neuer Filialen im Jahr 2023 um einen "niedrigen zweistelligen Prozentsatz" ausbauen zu wollen (2022: +19%). Wir halten eine Verdopplung der Filialanzahl langfristig für realistisch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...