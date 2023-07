Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Weltkonjunktur hat sich als deutlich widerstandsfähiger erwiesen als erwartet, so Michael Blümke, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Das "No-Landing"-Szenario eines verlängerten Konjunkturzyklus halte sich angesichts uneinheitlicher Wirtschaftsdaten und hoher Unsicherheiten hartnäckig. Die verzögerte Wirkung der geldpolitischen Straffung, die anhaltend hohe Inflation und die restriktiveren finanziellen Bedingungen würden jedoch auf ein langsameres Wachstum hindeuten. Sofern weitere externe Schocks ausbleiben würden, dürften die großen Volkswirtschaften jedoch in der Lage sein, eine schwere Rezession in naher Zukunft zu vermeiden. ...

