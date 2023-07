Solaris wird knapp 100 Elektrobusse auf die italienische Mittelmeerinsel Sardinien liefern. Der Auftrag der zentralen Einkaufsstelle Consip umfasst 98 Solaris Urbino, davon 80 Exemplare der 12-Meter-Ausführung und 18 Gelenkbusse mit 18 Metern. Die Fahrzeuge sollen in den Jahren 2024 und 2025 an das Verkehrsunternehmen CTM Cagliari in die Hauptstadt Sardiniens geliefert werden. Die Solobusse erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...