Berlin (ots) -- Die Vermittlungsplattform marta initiiert am 06. Juli die größte TV-Kampagne in der Betreuungskraftvermittlung im deutschen Fernsehen- Pflegenotstand: Die 24-Stunden-Betreuung des Unternehmens ist ein Lösungsansatz für den aktuellen Pflegekraftmangel in DeutschlandDie passende Betreuungskraft für pflegebedürftige Familienmitglieder zu finden, ist kein einfaches Unterfangen: Personalmangel, lange Wartezeiten für einen Heimplatz, sowie überdurchschnittlich hohe Preise für einen Betreuungsplatz oder Vermittlungsagenturen sind die Realität. Prognosen rechnen bis 2030 mit einem Mehrbedarf von 300.000 Pflegekraftstellen. Bei diesem ungedeckten Mehrbedarf setzt die Vermittlungsplattform marta (www.marta.de ) an und bietet als Lösungsansatz eine 24-Stunden-Betreuung.TV-Kampagne für Lösungsansatz des Pflegekräftemangelsmarta ist auf das Zusammenbringen von Betreuungskräften und Familien pflegebedürftiger Personen spezialisiert und wird ab dem 06. Juli auf ZDF sowie den Sendern der RTL-Gruppe mit ihrem Werbespot "Betreuung ohne Heim, marta ohne h" zu sehen sein. Die beiden Werbespots der Kampagne wurden von Neuland Film, einer Videoproduktionsfirma aus Düsseldorf, produziert. Die TV-Kampagne von marta ist die bisher größte Kampagne Deutschlands in der Betreuungskraftvermittlung. Ziel des jungen Unternehmens marta ist es, den Markt der 24-Stunden-Betreuung in Deutschland nachhaltig zu verbessern.Senior:innenpflege anders gedacht: Die 24-Stunden-Betreuung von martaMit der groß angelegten TV-Kampagne in Kooperation mit der RTL-Gruppe (RTL, VOX, SuperRTL, ntv, Spartensender) möchte marta mehr Sichtbarkeit für die 24-Stunden-Betreuung schaffen. Dafür räumt marta in ihren Werbespots mit zwei Missverständnissen auf:1. Senior:innenbetreuung ist in Deutschland nicht ausschließlich über Pflegeheime möglich. Mit der 24-Stunden-Betreuung bietet marta eine Alternative zum Pflegeheim, die bundesweit und innerhalb weniger Tage verfügbar ist. Damit kommt marta dem Wunsch von mehr als 80 Prozent der Senior:innen nach, im eigenen Zuhause betreut zu werden.2. marta möchte Missverständnisse rund um ihren Namen klären, denn marta wird ohne H geschrieben. Das Unternehmen ist nach der polnischen Pflegekraft Marta benannt, die das Gründungsteam über Jahre hinweg bei der Pflege ihrer Großeltern liebevoll unterstützt hat, daher: "Betreuung ohne Heim, marta ohne h".Gründer und Geschäftsführer von marta, Philipp Buhr, sagt dazu: "Die TV-Kampagne ist erst der Anfang: Geplant sind weitere groß angelegte Werbemaßnahmen, um auf die Missstände in der Pflege aufmerksam zu machen und in den Köpfen der Bevölkerung zu bleiben. Ziel von marta ist es, die 24-Stunden-Betreuung in Deutschland nachhaltig zu verbessern - für Familien pflegebedürftiger Personen und für die Pflegekräfte selbst. Wir sind sehr stolz darauf, nach weniger als drei Jahren bereits über 2.400 Familien bei der Suche nach der passenden Pflegekraft unterstützt zu haben."Über martaAls Vermittlungsplattform für eine geeignete 24-Stunden-Betreuung ist marta (www.marta.de) auf das Zusammenbringen von Betreuungskräften und Familien pflegebedürftiger Personen spezialisiert. Ziel des Unternehmens ist es, den Markt der 24-Stunden-Betreuung in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Über die Plattform haben bereits über 13.000 pflegebedürftige Menschen mit passenden Betreuungskräften Kontakt aufgenommen. Faire Arbeits- und Lebensbedingungen für Betreuungskräfte zu schaffen, sind die Grundsteine für den Erfolg von marta. Das Unternehmen steht für Transparenz, Menschlichkeit und Fairness. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin wurde 2020 gegründet und ist mit über 70 Mitarbeiter:innen aktuell in Deutschland, Litauen, Polen und Rumänien aktiv.Pressekontakt:Isa Kilian| isa.kilian@tonka-pr.com I +49.1739942767Desiree Engel I desiree.engel@tonka-pr.com I +49.1726206392Original-Content von: marta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170998/5551709