Weinfelden (ots) -Die Schweizer Flussschiff-Reederei Excellence präsentiert ihre alljährliche Golfturnier-Flussreise. Diesmal cruisen die golfbegeisterten Gäste der Excellence Golf Trophy von Green zu Green, quer durch Bayern und Franken. Auf fantastischen Plätzen treten sie gegen prominente Hobbygolfer an. Eine Sterneköchin, ein Tatort-Kommissar und der OK-Chef des Skiweltcups Zermatt zeigen, was sie auf dem Rasen und an Bord draufhaben.Es ist die faszinierendste Wasserstrasse Europas, die den Main mit der Donau verbindet. Am Main-Donau-Kanal, zwischen Passau und Würzburg, liegen die drei renommierten Golfplätze, auf denen die Golferinnen und Golfer vom 30.09.-05.10.23 die 6. Excellence Golf Trophy austragen.- Golf Resort Bad Griesbach bei Passau - das grösste Golfresort Europas, gestaltet von Bernhard Langer- Golf & Land Club Regensburg - historisches Ambiente, Blick übers Donautal, bezauberndes Jagdschloss-Clubhaus aus dem Jahr 1885- Golfclub Schloss Reichmannsdorf bei Bamberg, einer der abwechslungsreichsten Anlagen Süddeutschlands im idyllischen Schlosspark- + Trainingsprogramm mit PGA-Pro Andrea Mantoan im Club am Reichswald bei Nürnberg zwischen 80'000 BäumenEin Tatort-Kommissar, eine Sterneköchin und der Skiweltcup-OK-Chef zeigen ihr Können auf dem Rasen und an Bord. Eine Lesung von Stefan Gubser, kulinarische Extraklasse von Meisterköchin Bernadette Lisibach und Maître Fromager Rolf Beeler und ein Referat von Franz Julen, der nach 67 Jahren den Skiweltcup wieder nach Zermatt holte. Rainer Maria Salzgeber moderiert die Golf Trophy bis zur Award Night am letzten Abend auf der eleganten Excellence Empress.Golfen, schlemmen, erholen - alles drin im Excellence-Golfpaket. Anreise, Transfers, Turnierorganisation, Equipment-Transport, gesellige Events und Tagessiegerehrungen - all das liegt in den erfahrenen Händen des Excellence-Golfreiseteams. "Wir werfen auch unsere eigene Golf-Leidenschaft in die Waagschale", sagt Gabi Herzig, Golf-Produktmanagerin bei Excellence. "Unser Golf-Paket enthält alles, was eine Golfreise spannend und genussvoll macht, nicht zuletzt die beste Küche auf dem Fluss." Nach dem Spiel und der Ehrung der Tagessieger treffen sich die Golffreunde zur Blauen Stunde mit ihrem Lieblingsdrink auf dem Sonnendeck und freuen sich schon auf den nächsten Tag, wenn es wieder über die Gangway zum nächsten Fairway geht.An Bord und auf dem Green an der Excellence Golf Trophy '23Bernadette LisibachAn der Golf Trophy dürfen sich die Excellence-Gäste auf die "edlen, geschmackvollen und präzis zubereiteten Gerichte" (Gault Millau) der Sterneköchin freuen. Auch auf dem Green weiss "Lisi" zu glänzen.Stefan GubserAls Tatort-Kommissar Flückiger verfolgte er das Böse. An der Golf Trophy nimmt er das Green ins Visier. An Bord erzählt er von der Entstehung seines Programms "Unverfälscht": Berührende Geschichten und Briefe des Kunstfälscherpaars Beltracchi während der Haft.Rolf BeelerSein Marktstand in Luzern ist legendär - genau wie sein Einsatz für innovativen Schweizer Rohmilchkäse. Rolf Beeler gilt als Käsepapst der Schweiz. Auch in der Spitzengastronomie schätzt man den "Beeler-Käse".Franz JulenDer Walliser zeigt, was er auf dem Golfplatz draufhat. An Bord erzählt er, wie er es schaffte, den Skiweltcup wieder nach Zermatt zu holen und welche Qualitäten es in der Teppichetage erfolgreicher Unternehmen braucht.Andrea Mantoan, PGA-Pro und TurnierchefRainer Maria Salzgeber, Moderator der ReiseDie Excellence Golf Trophy '23 auf der Excellence Empress findet vom 30.09.-05.10.23 statt.