Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG



Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: GBC-Rating ausgesetzt

Kursziel: ausgesetzt

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker



Aussetzung des Kursziels und des GBC-Ratings; keine ausreichende Informationsgrundlage für Unternehmensbewertung vorhanden; kein ausreichender Kontakt zum Unternehmen



Die HELMA Eigenheimbau AG hat am 15.06.2023 eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Laut Ad-hoc-Meldung bemerkt das Unter-nehmen aufgrund des hohen Zinsniveaus, der weiterhin hohen Baukosten und der unveränderten Inflation eine starke Kaufzurückhaltung. Für das zweite Halbjahr 2023 wird vom HELMA-Management nicht mit einer Verbesserung der makroökonomischen Situation gerechnet und es erwartet nun Umsatzerlöse in Höhe von 220 bis 260 Mio. EUR bei einem negativen Ergebnis. Bislang hatte die Gesellschaft Umsatzerlöse leicht bis moderat über dem Wert des Geschäftsjahres 2022 und ein EBT auf etwa dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 in Aussicht gestellt.



Seit der Gewinnwarnung haben wir uns bemüht, Kontakt zum Unternehmen zu erhalten, um zu weiteren Informationen zur aktuellen Lage zu gelangen. In den vergangenen beiden Wochen kam es Seitens der Gesellschaft, trotz vorheriger Terminvereinbarungen, zu Gesprächsabsagen. Derzeit liegt uns daher wir keine Informationsgrundlage für eine umfassende Einschätzung der HELMA vor.



Bis wir weitere Erkenntnisse gewinnen können oder bis Seitens der Gesellschaft weitere aussagekräftige Informationen an den Markt veröffentlicht werden, setzen wir unser Kursziel und unser Rating aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27307.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 06.07.2023 (10:55 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 06.07.2023 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°