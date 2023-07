SUSE Aktie verliert zweistellig nach massiven Gewinneinbrüchen

Werbung







Das Softwarehaus SUSE muss im zweiten Quartal 2023 einen Rückgang des operativen Ergebnisses von 63% verkraften, während der Mittelzufluss um 63% einbrach. Die am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen sorgten für Verkaufswelle an den Börsen.



Nachdem die Aktie Linux-Softwarespezialisten aus Nürnberg seit Anfang 2020 bereits rund 71 Prozent einbüßen musste, erreicht die Anlegerinnen und Anleger am Donnerstag mit dem Quartalsergebnis für Q2 2023 eine weitere schlechte Nachricht:



Unter anderem bedingt durch (unrealisierte) Verluste aus Wechselkursschwankungen sank das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr von 31,7 auf 11,7 Mio EUR. Die Aktie sackte daraufhin zeitweise um rund elf Prozent ab. Immerhin der Umsatz stieg leicht an und lag mit 162 Millionen Dollar ein Prozent höher als im Vorjahr. Dennoch sind die Zahlen düster - kein guter Start für den neuen CEO Dirk-Peter van Leeuwen.



Seit dem Frühjahr leitet van Leeuwen das ehemalige MDAX®-Unternehmen und soll mit internen Umbaumaßnahmen das in Schieflage geratene Softwarehaus wieder auf den rechten Weg bringen.









Das richtige Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC