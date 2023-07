HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE von 84 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie der Volkswagen-Holding spiegele die jüngste Schwäche der VW-Aktie wider, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dividendenrendite sei hingegen attraktiv. Zudem gebe es einen Abschlag auf den Wert der Beteiligungen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAH0038

