FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Trotz zahlreicher Gewinnwarnungen aus der Chemiebranche erwarte er von dem Schmiermittelhersteller eher einen langweiligen Bericht zum zweiten Quartal, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe seinen Namen gekürzt, die Geschäftsnische bleibe aber attraktiv. Die Jahresziele seien weiterhin konservativ./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:26 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

