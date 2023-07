Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG für das Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) wegen des hohen Zinsniveaus und der hohen Baukosten die Umsatz- und Ertragsziele für das Gesamtjahr gesenkt. Wegen einer nicht ausreichenden Informationsgrundlage setzt der Analyst das Kursziel und das Rating aus.

Nach Analystenaussage habe die HELMA Eigenheimbau AG am 15. Juni 2023 eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Demnach erwarte das Management nun Umsatzerlöse von 220 bis 260 Mio. Euro bei einem negativen Ergebnis. Bislang habe die Gesellschaft Umsätze leicht bis moderat über dem Wert des Geschäftsjahres 2022 und ein EBT auf etwa dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 in Aussicht gestellt. Nach Aussage des Analysten sei GBC seit der Gewinnwarnung bemüht gewesen, Kontakt zum Unternehmen zu erhalten, um zu weiteren Informationen zur aktuellen Lage zu gelangen. In den vergangenen beiden Wochen habe es Seitens der Gesellschaft jedoch Gesprächsabsagen gegeben. Derzeit liege GBC daher keine Informationsgrundlage für eine umfassende Einschätzung des Unternehmens vor. In der Folge setzt der Analyst zunächst Kursziel und Rating aus.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.07.2023, 13:40 Uhr)



