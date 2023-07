Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc.



Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc.

ISIN: CA77273P2017



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.07.2023

Kursziel: 8,00 CAD

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato



Rock Tech kommt voran - Frische Kursimpulse in H2 zu erwarten

Rock Tech hat jüngst in Form eines Status-Updates über den aktuellen Stand hinsichtlich des Konverterbaus und der Finanzierung berichtet. Hieraus lässt sich ableiten, dass im Laufe des H2 mit wesentlichen Triggern zu rechnen ist.



Nachhaltige Produktion: Die kommunizierten Eckdaten zum Bau und Betrieb des Konverters in Guben wurden bestätigt (finale Baugenehmigung in Q4/23; Ramp-Up in Q3/25; SOP in Q1/26). Besonders hervorzuheben ist u.E., dass Rock Tech nach eigener Aussage derzeit europaweit die einzige Anlage zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) plant, die zugleich den Anforderungen einer Kreislaufwirtschaft gerecht wird und neben der Verarbeitung von Spodumen für die Aufbereitung von Lithium aus dem Batterierecycling ausgelegt ist. Eine zertifizierte externe Ökobilanz (Life Cycle Assessment) von Fraunhofer UMSICHT hat zudem ergeben, dass der Konverter im Basisszenario (inkl. aller vorgelagerten Emissionen) pro produziertem Kilogramm LHM in Batteriequalität einen Carbon Footprint von 10,5 kg CO2-Äq. aufweist und damit um rund 30% unter dem Industriedurchschnitt liegt. Ohne technische Veränderungen der Anlage könnten die CO2-Emissionen bei 100%-igem Ökostrombezug und einer geschickten Lieferantenauswahl sogar auf 5,4 kg CO2-Äq. gesenkt werden (Green Case). Zwar liegt dieser Wert gemäß einer Studie der IEA auf Höhe des aus Brine (Sole) gewonnenem LHMs, diese Angabe beruht laut Vorstand aber aus ungeprüften Selbstauskünften der Hersteller und bezieht nicht alle Emissionsquellen ein. Die eigene Ökobilanz-Studie wurde dagegen einem Critical Review der DEKRA unterzogen.



Nicht zuletzt beabsichtigt Rock Tech, 95% der Nebenprodukte und Rückstände aus der LHM-Produktion wirtschaftlich zu verwerten und arbeitet hierzu bereits mit Unternehmen aus der Baustoff- und Entsorgungsindustrie an Lösungen.



Zweiter Konverter in Planung: Mit Abschluss des Basic Engineerings in Guben hat Rock Tech den Planungsprozess für einen zweiten Konverter-Standort begonnen, der im kanadischen Ontario oder im Norden der USA liegen soll. Vor allem der Inflation Reduction Act und das damit verbundene Subventionsprogramm für umweltfreundliche Industrien macht einen Kapazitätsaufbau im US-Markt attraktiv und da Guben als Blaupause dient, sollte die Entwicklungs- und Bauzeit deutlich zügiger abgeschlossen sein. Konkrete Eckdaten zum Zeitplan nennt Rock Tech bis zur finalen Standortentscheidung jedoch nicht. Wir beziehen die Errichtung eines weiteren Konverters aufgrund des frühen Stadiums ohnehin zunächst nicht in unser Planungs- und Bewertungsmodell ein.



Finanzierungsgespräche machen Fortschritte: Zur Teilfinanzierung des Konverter-Projekts in Guben avisiert Rock Tech Kredite i.H.v. rund 450 Mio. Euro von namhaften europäischen Banken, die sich bereits in der Due-Diligence-Prüfung befinden. Eine Kreditgenehmigung soll noch in diesem Jahr vorliegen, sodass anschließend erste Tranchen abgerufen werden können. Auch bezüglich signifikanter Subventionen aus EU- bzw. Bundesmitteln sieht sich das Management auf Kurs. Darüber hinaus fungiert die Deutsche Bank als Placement Agent für die Beschaffung von Eigenkapital. Neben einem hohen Interesse seitens globaler Investoren an einer Direktbeteiligung am Konverter berichtet Rock Tech von laufenden Verhandlungen mit großen Strategen aus den Bereichen Lithium, Batterieproduktion und Automobilbau, um strategische Partnerschaften zu bilden. Die Eigenkapitalinvestitionen in Deutschland sollen dabei auf Ebene der Rock Tech Guben GmbH erfolgen, um eine minimale Verwässerung der in Kanada börsennotierten Muttergesellschaft sicherzustellen. Insgesamt beabsichtigt Rock Tech, eine Minderheit von 20 bis 30% am Konverter abzugeben. Den Abschluss der ersten Verhandlungen erwartet das Management in den kommenden Wochen.



Rock Techs Liquiditätsbestand per 31.03. belief sich auf 30,2 Mio. CAD. Bei Runterfahren der Investitionen (CAPEX) und Beschränkung auf die laufenden operativen Tätigkeiten (OPEX) wäre die Finanzierung nach Angaben des Managements bis ins nächste Jahr hinein gesichert. Allerdings betonte der Vorstand seine große Zuversicht, in Kürze eine signifikante FK- bzw. EK-Finanzierung vorweisen zu können, sodass wir von keiner liquiditätsbedingten Verlangsamung der Investitionsprozesse ausgehen und unsere Modellannahmen auch in dieser Hinsicht unverändert lassen.

Fazit: Rock Tech gibt auf allen Ebenen Fortschritte bekannt, die Aktie notiert inzwischen dennoch weit entfernt von früheren Höchstständen (52W-Hoch: 5,25 CAD). Zwar hängt die gesamte Entwicklung unverändert von konkreten Schritten auf der Finanzierungsseite ab, wir sind jedoch optimistisch, dass das Unternehmen diesbezüglich zeitnah handfeste Erfolge vorweisen kann. Vor diesem Hintergrund erachten wir das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin als attraktiv und bestätigen das Rating "Kaufen" und das Kursziel von 8,00 CAD.







