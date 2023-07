Wien (www.fondscheck.de) - Edelmetallfonds-Investoren benötigen zurzeit viel Geduld, so die Experten von "FONDS professionell".Ihre Fonds seien im Juni, trotz eigentlich günstiger Rahmenbedingungen, erneut unter Druck geraten, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeige.Besitzer von Edelmetallfonds würden nun schon seit Mitte 2020 warten, dass ihre Investments neue Höchststände erreichen würden. Die Voraussetzungen dafür - jedenfalls in der Theorie - lägen vor, aber trotz geopolitischer Spannungen, nach wie vor hoher Inflationsraten und des nicht enden wollenden Kriegs in der Ukraine würden die Aktien von Minengesellschaften nicht auf Touren kommen. Anfang 2022 seien noch einmal die Spitzenwerte von 2020 erreicht worden, seither zeige der Trendpfeil abwärts. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...