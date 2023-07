München (ots) -Sportdeutschland.TV goes Big Screen - das Warten hat ein Ende! Ab sofort können die Millionen von Nutzerinnen und Nutzern von Sportdeutschland.TV ihren Lieblingssport auch live und in bester Qualität auf den heimischen TV-Geräten verfolgen. Nach der Veröffentlichung der Mobile App im letzten Jahr erfolgt somit ein weiterer großer und logischer Schritt, um die Plattform für alle Fans auf jedem Gerät verfügbar zu machen.Björn Beinhauer, CEO DOSB New Media: "Wir freuen uns sehr, allen Nutzerinnen und Nutzern von Sportdeutschland.TV mit unserer neuen Smart TV-App eine weitere Plattform zu bieten, auf der sie ihre Sportarten, Vereine und Turniere verfolgen können. Die neue App ist ein wichtiger Baustein in unserem Portfolio und rundet die Marke Sportdeutschland.TV perfekt ab."Die neue Smart TV-App ist auf allen relevanten Geräten und Betriebssystemen verfügbar. Dazu gehören alle Android-TV-Devices wie Fernseher und Chromecast, Samsung-Geräte und der Fire TV-Stick. Umgesetzt wurde die neue Smart TV-App in Zusammenarbeit mit der renommierten Digital-Agentur MEKmedia.Pressekontakt DOSB New Media:Sven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/5551948