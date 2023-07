Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen hatte ein rekordstarkes 1. Halbjahr 2023: Das emittierte EUR Benchmark-Volumen summierte sich auf knapp 140 Mrd. EUR und lag damit nochmals 30% über dem sehr lebhaften Vorjahr, so die Analysten der Helaba.Dies sei umso bemerkenswerter als die Aktivität am 10. März nach den von den USA und der Schweiz ausgehenden Bankenturbulenzen für einige Wochen abgebrochen sei. Nachdem sich der Rauch verzogen habe, hätten sich die Neuemissionen ab 4. April jedoch wieder mit großem Tempo fortgesetzt. Das 2. Quartal habe mit rund 60 Mrd. EUR zu den Neuemissionen beigetragen, 24% mehr als im Vorjahr. Haupttreiber seien nach Erachten der Analysten hohe Fälligkeiten, strenge regulatorische Anforderungen an das gesamte Haftkapital und Vorfinanzierungen im Umfeld sich ausweitender Credit Spreads sowie die rückläufige Liquiditätsbereitstellung durch die Zentralbanken. ...

