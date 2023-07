Nutzer der Ladeplattform Chargemap erhalten über ein Abo jetzt Zugang zu Vorzugspreisen an den ultraschnellen Ladestationen des Ionity-Netzes in Europa und können so bis zu 30 Prozent sparen. In Deutschland fällt der Rabatt jedoch geringer aus. Das Abonnement für das Ionity-Netz kann nur mit einem aktiven Chargemap Pass genutzt werden. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei drei Monaten und kostet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...