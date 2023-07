Die Stimmung an den Märkten ist nach dem gestrigen Fed-Protokoll angespannt. Den Kandidaten der neuen Charttechniker-Ausgabe interessiert das jedoch recht wenig. Dank Top-News und neuen technischen Kaufsignalen dürfte dieser Wert seine Rally schon in Kürze fortsetzen. Hier erfahren Trader, um welchen Titel es sich handelt.Für die richtige Auswahl solcher Werte ist besonders sorgfältiges Stock-Picking gefragt. Charttechnische Signale geben dabei den Startschuss für den Kauf. In der neuen Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...