Berlin (ots) -Nadine Tröbitscher ist seit dem 1. Juli 2023 neue Chefredakteurin von APOTHEKE ADHOC. Gemeinsam mit Patrick Hollstein bildet sie die neue Doppelspitze für das erfolgreiche und unabhängige Nachrichtenportal im deutschsprachigen Pharma- und Apothekenmarkt. In der Chefredaktion von PTA IN LOVE wird sie zukünftig von Annabell Wagner als stellvertretender Chefredakteurin unterstützt. Der bisherige Co-Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Alexander Müller, verlässt das Unternehmen."Nadine Tröbitscher hat bereits seit einigen Jahren als Chefredakteurin unsere starke Marke PTA IN LOVE vorangetrieben und in vielen Kanälen und auch bei der APOTHEKENTOUR deutlich gemacht, wie moderner und erfolgreicher Fachjournalismus funktioniert. Wir freuen uns, dass sie ihre Leidenschaft für die Apotheke und die Branche nun auch bei APOTHEKE ADHOC einbringen wird", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC und geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH, Berlin.Nadine Tröbitscher ist PTA und war bereits vor einigen Jahren zunächst als Redakteurin für APOTHEKE ADHOC im Einsatz. PTA IN LOVE wurde dank ihres Engagements als Chefredakteurin zu einer bedeutenden Informationsplattform; rund 26.000 PTA gehören aktuell der Community an. Wöchentlich ist sie u.a. in der PTA IN LOVE-week zu sehen, ist Moderatorin - ob bei Webinaren, VISION.A oder in den Lounges der APOTHEKENTOUR."Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem besten Redaktionsteam der Branche täglich exklusive und relevante Nachrichten zu produzieren", sagt Nadine Tröbitscher."Mit dieser Entscheidung schaffen wir auch die personelle Basis für eine optimale Vernetzung unserer Redaktionsteams und damit für noch bessere Contentverbreitung in unseren bestehenden und den neuen Kanälen", unterstreicht Patrick Hollstein, der gemeinsam mit Thomas Bellartz APOTHEKE ADHOC 2007 an den Start brachte.APOTHEKE ADHOC (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/) ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Die EL PATO Medien GmbH betreibt in Berlin mit rund 70 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation.