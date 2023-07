Der in der Branche überraschende Kauf chinesischer Pkw durch die neue SIXT-Spitze (2 Söhne) sorgt für erhebliche Kritik. Die Vermietung von China-Autos schafft technische Probleme und wohl auch mangelnde Zuverlässigkeit in der Qualität nebst Zugang zu Ladestationen. Bisheriger Vorzugspartner von SIXT war MERCEDES-BENZ. Bei sehr geringen Tagesumsätzen dümpelt SIXT knapp über 100/105 € für die Stämme auf einem Ausgangsniveau, das in der Perspektive interessant ist, aber im Gerüchte-Risiko steckt. Eine falsche Nachricht enthält ein Risiko bis 95/100 € als Auffanglimit für eine vorerst reine Spekulation.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 27! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 27 u. a.:++ Alle Staaten erhöhen ihre Schulden massiv++ Spanien überraschte soeben mit seiner Inflationsrate++ Automobil-Werte im Blick++ Ein Österreicher will eine deutsche Tech-Adresse gestalten++ ØRSTED ist wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet++ Amerikas Automarkt erhält ein neues ProfilIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info