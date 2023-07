Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA68620P1018 OrganiGram Holdings Inc. 06.07.2023 CA68620P7056 OrganiGram Holdings Inc. 07.07.2023 Tausch 4:1

NO0010626559 Aega ASA 06.07.2023 NO0012958539 Aega ASA 07.07.2023 Tausch 3:1

