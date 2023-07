DJ MÄRKTE EUROPA/Zinsängste sorgen für starke Kursverluste bei Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Donnerstag mit deftigen Abgaben geschlossen. Im Fahrwasser gestiegener Zinssorgen hatten die Indizes am Nachmittag immer stärker nach unten abgedreht. Der DAX verlor 2,6 Prozent auf 15.529 Punkte, der Euro-Stoxx fiel sogar um 2,9 Prozent auf 4.223 Stellen. Die technische Lage insbesondere beim DAX trübte sich ein, es drohen weitere Abgaben. Am Anleihemarkt zogen die Renditen massiv an, im deutschen Zehnjahresbereich beispielsweise um 15 Basispunkte auf 2,63 Prozent.

Angesichts drohender weiterer Zinserhöhungen befürchten Marktteilnehmer ein Abwürgen der ohnehin fragilen Konjunktur, Aktien konjunkturzyklischer Branchen gerieten daher besonders unter die Räder: Der Stoxx-Subindex Reise und Freizeit büßte 4 Prozent ein, der Subindex Einzelhandel 3,8 Prozent und Rohstoffaktien verloren im Schnitt 3,6 Prozent. Bauwerte gaben um 3,0 Prozent nach, weil steigende Zinsen in der Regel zu abnehmender Bautätigkeit führen. Aktien defensiver Sektoren wie Lebensmittelherstellung und Telekommunikation hielten sich noch am besten.

Ein extrem stark ausgefallener ADP-Bericht für die Neueinstellungen auf dem privaten US-Arbeitsmarkt befeuerte Zinserhöhungsspekulationen und lastete auf den Aktienkursen. Im Juni wurden mehr als doppelt so viele Stellen geschaffen wie prognostiziert. Daneben fiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Service-Bereich deutlich besser als gedacht aus. Dazu forderte die Präsidentin der US-Notenbankfiliale in Dallas, Lorie Logan, mit Blick auf die Inflationsbekämpfung eine restriktivere Geldpolitik. Am Vorabend hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung die allgemeine Erwartung einer Zinserhöhung Ende Juli untermauert.

Weil der Blick in die USA dominierte, verloren Konjunkturdaten aus Deutschland an Bedeutung. Der Auftragseingang im Mai war überraschend deutlich stärker als erwartet ausgefallen.

Redcare Pharmacy klar über Erwarten

Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) überzeugte mit den Geschäftszahlen auf der ganzen Linie. Jefferies sprach von einem "Monster Beat". Die Aktie schloss 7,1 Prozent im Plus. Laut Marktteilnehmern profitierte sie aber auch von ihrem defensiven Charakter.

Als insgesamt im Rahmen der Prognosen liegend wurden die Geschäftszahlen von Gerresheimer gesehen. Doch mit der Marktschwäche verlor der Kurs des Herstellers von spezialisierten medizinischen Verpackungen nach zwischenzeitlichen Gewinnen 1,4 Prozent. Seit Jahresbeginn hat er aber rund 70 Prozent zugelegt.

Deutlich im Plus notierten auch Südzucker (+3,3%). Das SDAX-Unternehmen hatte die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 nach einem erfolgreichen ersten Geschäftsquartal angehoben.

Für herbe Enttäuschung sorgten die Zweitquartalsergebnisse von Suse. Der Linux-Software-Anbieter verdiente bei geringfügig höherem Umsatz operativ deutlich weniger. Die Aktie brach um knapp 15 Prozent ein.

Jet2 stürzten in London um 10,5 Prozent nach der Ankündigung ab, dass Chairman Philip Meeson ausscheiden wird. Der Kursrückgang sei ein Indikator für die Wertschätzung der Unternehmensführung, so AJ Bell-Analyst Russ Mould. Die Schlüsselfrage sei nun, wann Meeson damit beginnen werde, seine 18,3-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen

Nucera vor Börsendebüt

Am Tag vor dem Börsendebüt wurde die Aktie der Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera im Handel per Erscheinen bei 20,70 Euro gesehen. Der Angebotspreis war zuvor auf 20,00 Euro festgelegt worden. Die Preisspanne hatte bei 19,00 bis 21,50 Euro gelegen. Thyssenkrupp büßten 2,9 Prozent ein.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.223,09 -127,62 -2,9% +11,3% Stoxx-50 3.867,97 -95,85 -2,4% +5,9% Stoxx-600 447,22 -10,72 -2,3% +5,3% XETRA-DAX 15.528,54 -409,04 -2,6% +11,5% FTSE-100 London 7.275,61 -166,49 -2,2% -0,1% CAC-40 Paris 7.082,29 -228,52 -3,1% +9,4% AEX Amsterdam 753,34 -16,55 -2,1% +9,3% ATHEX-20 Athen 3.083,54 -42,23 -1,4% +37,0% BEL-20 Brüssel 3.495,58 -54,76 -1,5% -5,6% BUX Budapest 49.605,16 -469,24 -0,9% +13,3% OMXH-25 Helsinki 4.352,27 -81,33 -1,8% -8,1% ISE NAT. 30 Istanbul 6.811,19 +27,44 +0,4% +14,6% OMXC-20 Kopenhagen 2.006,60 -28,94 -1,4% +9,3% PSI 20 Lissabon 5.956,83 -84,07 -1,4% +2,6% IBEX-35 Madrid 9.285,00 -201,30 -2,1% +12,8% FTSE-MIB Mailand 27.506,91 -713,27 -2,5% +19,0% OBX Oslo 1.097,47 -15,49 -1,4% +0,7% PX Prag 0,00 0,00 0,0% +7,0% OMXS-30 Stockholm 2.238,51 -40,90 -1,8% +9,6% WIG-20 Warschau 2.010,48 -4,63 -0,2% +12,2% ATX Wien 3.100,85 -57,15 -1,8% +2,1% SMI Zürich 10.986,78 -207,14 -1,9% +2,4% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,62 +0,15 +0,05 US-Zehnjahresrendite 4,06 +0,13 +0,18 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0886 +0,3% 1,0861 1,0874 +1,7% EUR/JPY 156,75 -0,1% 156,16 157,16 +11,7% EUR/CHF 0,9752 -0,0% 0,9743 0,9761 -1,5% EUR/GBP 0,8553 +0,1% 0,8544 0,8551 -3,4% USD/JPY 143,99 -0,4% 143,90 144,52 +9,8% GBP/USD 1,2729 +0,2% 1,2704 1,2717 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2609 -0,0% 7,2601 7,2587 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.426,11 -0,1% 30.571,44 30.366,76 +83,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,99 71,79 -1,1% -0,80 -10,6% Brent/ICE 75,85 76,65 -1,0% -0,80 -8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,50 34,37 -5,4% -1,87 -58,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,90 1.915,68 -0,2% -3,78 +4,8% Silber (Spot) 22,72 23,13 -1,7% -0,40 -5,2% Platin (Spot) 905,55 920,50 -1,6% -14,95 -15,2% Kupfer-Future 3,72 3,76 -1,1% -0,04 -2,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2023 12:27 ET (16:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.