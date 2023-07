The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.07.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.07.2023

.

ISIN Name

LU0097333701 FLOSS.V ST.-GLOB.QUALIT.H

CA68620P1018 ORGANIGRAM HLDGS INC.

GB00BF6P5V92 XPEDIATOR PLC LS-,05

LU2109787122 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC

NO0010626559 AEGA ASA NK 1

