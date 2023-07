In jüngster Zeit hat Microsoft bedeutende Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz verzeichnet, was teilweise auf seine Partnerschaft mit OpenAI zurückzuführen ist - den Entwickler von ChatGPT. Obwohl der Wettbewerb um die dominierende Position im Bereich der generativen KI noch am Anfang steht, befindet sich Microsoft nach Meinung des Investmenthauses Morgan Stanley bereits jetzt an vorderster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...