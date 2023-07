DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. Juli

=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni *** 09:00 CH/Währungsreserven Juni 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:15 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundesrat, Plenum 09:30 DE/Umweltbundesamt, PK zu "Europäischer Emissionshandel: Jahresbericht zu den Treibhausgasemissionen 2022 und Ausblick auf die jüngsten Reformbeschlüsse" 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV *** 10:00 GB/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Workshop zu "Examining the inflationary surge affecting economies around the world" 11:30 DE/Regierungs-PK 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, Berlin *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Central Banks' Battle Against Inflation: Implications for Monetary Policy" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +240.000 gg Vm zuvor: +339.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+4,3% gg Vj 18:45 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Où sont les femmes?" bei 23. Les Rencontres Economiques d'Aix-en-Provence 2023 - CN/US-Finanzministerin Yellen, Fortsetzung Besuch in China (bis 9.7) - JP/G7, Beginn Treffen der Minister für nachhaltige Entwicklung (bis 9.7), Takamatsu, Kagawa Prefecture - JP/G7, Treffen der Justizminister, Tokio - EU/Ratingüberprüfung für Ungarn (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

