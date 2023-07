Einige Entwickler behaupten auf Twitter, Ladebildschirme in Spielen programmiert zu haben, damit das Projekt professioneller wirkt. Andere wollen die Ladebalken absichtlich stottern lassen. Dabei sind geschmeidige Ladebalken nicht möglich. Ladebalken in Videospielen sind so eine Sache. Manchmal schießen sie nach vorn, bleiben stehen und rühren sich gar nicht mehr für eine Weile, bis sie langsam wieder fortschreiten. Manchmal sprinten sie auf 99 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...