Kurz vor der Hauptversammlung von Mutares am Montag erhöht die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft den Dividendenvorschlag. Man will nun 1,75 Euro je Mutares Aktie ausschütten - diese beendete den XETRA-Handel am Donnerstag noch mit fast 6 Prozent im Minus bei 23,55 Euro. Bisher lautete der Abstimmungsvorschlag für die Hauptversammlung auf 1,00 Euro ...

