Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) hat am Donnerstag mit vorläufigen Umsatzzahlen für das zweite Quartal positiv überrascht. Mit Abstand setzte sich der Wert im Anschluss an die MDAX-Spitze. Die Analysten werden nun optimistischer für das Unternehmen, selbst eine Erhöhung der Umsatzprognose wird in den Raum gestellt.Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen für das zweite Quartal von 114 auf 117 Euro angehoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...