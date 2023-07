PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Promaxima Immobilien AG: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022



07.07.2023 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-Hoc Mitteilung vom 07.07.2023 gemäss Ziffer 16 KR Promaxima Immobilien AG: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022 Luzern, 07.Juli 2023 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) Stellte am 30. Juni 2023 ein Verschiebungsgesuch zur Publikation des Jahresabschlusses 2022. Dies aufgrund der weit fortgeschrittenen Verhandlung zum Vollzug der Vereinbarung mit der nicht eingetragenen Aktionärin Tyrol Crystal Assets SPF. Das Gesuch wurde von der BX Swiss am 6. Juli 2023 abgelehnt mit dem Hinweis, dass bis zur Publikation des Jahresabschlusses 2022 der Handel in der Promaxima-Aktie ausgesetzt wird. Die Promaxima Immobilien AG kommt Ihrer Pflicht nach, mittels Ad Hoc Mitteilung alle Aktionäre über den Entscheid und die damit verbundenen Sanktionen zu informieren.

Kontakt

Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates

Email: investor@promaxima.ch , Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: Gesuch um Aufschiebung der Publikation des Jahresabschlusses 2022

Ende der Adhoc-Mitteilung