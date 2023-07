NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall untersuchte in einer am Freitag vorliegenden Studie drei wichtige Trends im Baustoffbereich: Preise, Kosten und Volumen. Die Preisdynamik bleibe positiv und eine Kostendeflation sorge weiter für Rückenwind. Volumenseitig gebe es zwar Anzeichen für Besserung in den USA, in Europa seien die Indikatoren aber weiter schlecht./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE0001827041

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken