Redcare Pharmacy, so der neue Name der Shop Apotheke, legte am Donnerstagmorgen vorläufige Umsatzzahlen zum zweiten Quartal vor. Der Umsatz stieg erheblich, aber vor allem der sog. "Rx-Umsatz" dürfte den Tradern gefallen haben, denn da geht es jetzt erst richtig los.

