DJ EZB/Lagarde: Gleichzeitiger Anstieg von Margen und Löhnen unerwünscht

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein gleichzeitiger Anstieg von Margen und Löhnen im Euroraum würde nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Reaktion der Europäischen Zentralbank (EZB) nach sich ziehen. "In der gegenwärtigen Situation ist es wichtig zu wissen, ob die Unternehmen ihre Gewinnspannen ein wenig senken werden, um die Erwartungen ihrer Arbeitnehmer auf höhere Löhne zu erfüllen und einen Teil ihrer Kaufkraft zurückzugewinnen, was normalerweise bei früheren hohen Inflationsraten der Fall war, oder ob es zu einem doppelten Anstieg kommen wird - bei den Gewinnspannen und den Löhnen", sagte Lagarde der Zeitung La Provence und fügte hinzu: "Ein gleichzeitiger Anstieg in beiden Bereichen würde die Inflationsrisiken erhöhen, und wir würden angesichts solcher Risiken nicht tatenlos zusehen."

July 07, 2023 01:50 ET (05:50 GMT)

