Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares SE & Co. KGaA erhöht Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 1,75

- Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie wie geplant (Vorjahr: EUR 1,00)- Zusätzliche Performance-Dividende von EUR 0,75 (Vorjahr: EUR 0,50)- Hinweise zur Unterstützung des Dividendenvorschlags in der Hauptversammlung (Gegenantrag B zu Tagesordnungspunkt 2)

Der Vorstand der Mutares Management SE ("Vorstand"), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Gesellschaft"), und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute beschlossen, der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 117.828.514,82 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer, bereits am 6. April 2023 angekündigten und im Einklang mit ...

