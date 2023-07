(shareribs.com) London 07.07.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag nach oben und dürften den zweiten Wochengewinn in Folge verbuchen. Saudi-Arabien hat die Preise für asiatische Kunden erhöht. Der starke US-Arbeitsmarkt gibt der US-Notenbank mehr Spielraum. Saudi-Arabien hat diese Woche eine Verlängerung der Förderkürzungen um einen Monat in Aussicht gestellt. Russland will täglich eine halbe ...

